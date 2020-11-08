تحتم نقلها.. خبير أرصاد يحذر من إقامة نهائي "أبطال أفريقيا" في الإسكندرية بسبب "المكنسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، موقف نوة المكنسة المتوقع حدوثها في الإسكندرية بالتزامن مع مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب يوم 27 نوفمبر المقبل.

وقال عبد العال لمصراوي، إن هذه الفترة التي حُدد لها موعد المباراة النهائية، ستشهد حدوث نوة المكنسة بالإسكندرية، والتي تتمثل في هطول أمطار كثيفة ورياح شديدة على السواحل الشمالية، ما يحتم ضرورة نقل المباراة لاستاد القاهرة أو أي ملعب آخر داخل القاهرة، حتى لا يفاجأ المسؤولون بالأمر في حينها ويتسبب ذلك في حدوث أزمة.

وأضاف عبد العال، أن نوة المكنسة تحدث خلال الفترة من يوم 22 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر، وتستمر النوة حتى نهاية يوم 29 نوفمبر، بينما تحدد للمباراة يوم 27 نوفمبر، أي أنها ستقع في تلك الفترة التي تحدث فيها النوة، ومن ثم يجب نقلها للقاهرة.