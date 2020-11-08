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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير بالقرى.. ومتوسط بالمدن في ثاني أيام انتخابات النواب بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت لجان الانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية، إقبالا متزايدًا في اليوم الثاني والأخير، في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، وتباينت نسبة الإقبال بين مناطق مختلفة، وكانت النسبة الأكثر إقبالا في قطاعات القنطرة شرق وغرب والتل الكبير وفايد وأبو صوير والقصاصين، حيث سجلت نسب الإقبال أرقامًا قياسية ببعض اللجان، كما في لجنة مدرسة المؤسسة بقرية المحسمة، ولجنة مدرسة السويدات بالقصاصين.
وفي مدينة الإسماعيلية، كان الإقبال بين ضعيف ومتوسط، بينما في مركز الإسماعيلية الذي يضم ضواحي المدينة كان الإقبال كبيرًا، بسبب الطبيعة العائلية والقبلية.
وأعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن غرفة العمليات المركزية ومقرها ديوان عام المحافظة لم تسجل أي خروقات أو تجاوزات أو مشاكل إطلاقًا على مدار العملية الانتخابية، وأن تكليفه ببقاء رؤساء الوحدات المحلية للقرى والمدن والمراكز ميدانيًا ساهم في سير العملية الانتخابية بهدوء.
وفي جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة مهرجانًا طلابيًا شارك فيه العشرات من الطلاب وعدد من الأسر الطلابية بالجامعة، وقاد الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات مسيرة من مقر إدارة الجامعة إلى مقر إدارة رعاية الشباب بالجامعة سيرًا على الأقدام، واستعلم هو وباقي قيادات الجامعة عن اللجان الانتخابية من مقر الاستعلام الانتخابي الطلابي الذي أقامته الجامعة لمساعدة العاملين بالجامعة لمعرفة لجانهم الانتخابية، والتقط صورًا تذكارية مع الطلاب والعاملين وحرص على تحيتهم قبل توجههم إلى مقار اللجان في أتوبيسات خصصتها الجامعة لنقل العاملين والطلاب مجانًا.
وقال «زكي» في تصريحات خاصة، إن الجامعة تساهم بدور وطني في الاستحقاق الدستوري والديموقراطي في الانتخابات النيابية دون تدخل أو توجيه إطلاقًا، مشددًا على التزام الجامعة بالحياد، وقال إن مصر بقيادة الرئيس السيسي نموذج سياسي وديموقراطي رائع، وأن مجلس الشعب القادم ومعه مجلس الشيوخ من أهم الكيانات السياسية الداعمة للدولة والرئيس المرحلة المقبلة التي تشهد فيها مصر تنمية حقيقية على كل الأصعدة وخاصة منطقة القناة وسيناء التي تقع بها الجامعة، لافتًا إلى أهمية المشاركة السياسية في بناء الوطن.
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