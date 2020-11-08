شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في اليوم الثاني على التوالي.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال التعقيم والتطهير بـ801 لجنة انتخابية بمدن وقرى المحافظة، كما تابع أعمال فتح اللجان، وتوافد الناخبين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتًا إلى أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومثلي الرقابة الإدارية، ووكلاء الوزارات، ومدراء الديوان.

ودعا محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا على اتخاذ كل سبل الراحة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، أمس السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

غرفة العمليات

غرفة العمليات