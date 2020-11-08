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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب بجاردن سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2020، اليوم الأحد، بلجنة مدرسة قصر الدوبارة بحي جاردن سيتي.
وخلال أداء رئيس جامعة الأزهر بصوته الانتخابي حثَّ المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجبٌ وطنيٌّ على كل ناخب مصري؛ من أجل العمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت منذ عدة سنوات، ولاسيما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن أجل استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.
وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعنى إرسال رسالة للعالم أجمع، بأن الشعب المصري قادرٌ على تحقيق ما يتطلع إليه من تنميةٍ وتَقَدُّمٍ.
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