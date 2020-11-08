فرق طوارئ بالشوارع لمتابعة شفط مياه الأمطار والطقس السوء يستمر بمطروح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي الاجهزة التنفيذية بسرعة ازالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة . أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح علي استمرار فرق الطوارئ بمجلس المدينة في ازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات والمعدات شفط المياه بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وبنطاق علم الروم والريفية ، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة ازالة مياه الأمطار . وأضاف جاب الله ، بان رجال ادارة تحسين البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعمل علي مدار الساعة يوميا بإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار. وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين . ورفع مجلس مدينة مرسي مطروح حالة الطوارئ بسبب مواصلة استمرار الطقس الغير مستقر باستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار وجاري العمل علي إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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