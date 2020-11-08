شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من تحسن الطقس المنيا تواصل تدابيرها.. والمحافظ يتابع مع رؤساء 9 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من تحسن في احوال الطقس بمحافظة المنيا، صباح اليوم الأحد، إلا ان المحافظة واصلت تدابيرها واستعداداتها الكاملة لمواجهة أي طارئ، متعلق بحالة الطقس أو سقوط أمطار محتملة، حتى لو وصلت لحد السيول الشديدة.

و كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مركز معلومات المحافظة بمتابعة نشرة الأرصاد الجوية يوميا، لوضع كافة التوقعات في الحسبان ومراجعة كافة نقاط القوة والضعف في جميع المواقع التي من المحتمل أن تتعرض لسيول .

ويتابع محافظ المنيا مع رؤساء مراكز المنيا التسع، إجراءهم المتواصل لعمليات مراجعة لجميع مخرات السيول، وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول في المستقبل القريب، مع التطهير الكامل للمخرات، وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى.

وكشف المحافظ عن إعداد خطة لكل المراكز والمدن بالمنيا، تتضمن الاستعداد بتجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل.