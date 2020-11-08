شكرا لقرائتكم خبر عن قرى النواب تزدحم بالناخبين في القليوبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قري مرشحي مجلس النواب بمحافظة القليوبية، ظهور مكثف الاهالي بتلك القري أمام اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم منذ بداية التصويت.

حيث قام مؤيدى كل مرشح بوضع جهاز لاب توب بالقرب من كل لجنة لإرشاد الناخبين وتحديد لجنه كلا منهم حسب الرقم القومى، حتي يتم الدخول للادلاء بصوتة الانتخابي بسهولة ويسر.

وتجرى الانتخابات بالقليوبية في 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

واكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لاظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.