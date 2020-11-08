شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي .
و اكد رئيس الجامعة ان الجامعة تشهد تطورا كبيرا في الانشاءات والبنية التحتية من خلال الميزانية الاستثمارية التي توفرها الدولة للجامعة حيث يتم انشاء مستشفى صحة المرأة و مدرجات كليات الطب و الهندسة بمقر الجامعة بقنا وكلية الالسن بفرع الجامعة بالغردقة
شهد الحفل الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب و الدكتور احمد هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث و الدكتور علي ربيع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور محمد يوسف مدير عام المستشفيات الجامعية و الدكتور عيسى حجازي عميد المعهد الفني الصحي .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.