شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي .

و اكد رئيس الجامعة ان الجامعة تشهد تطورا كبيرا في الانشاءات والبنية التحتية من خلال الميزانية الاستثمارية التي توفرها الدولة للجامعة حيث يتم انشاء مستشفى صحة المرأة و مدرجات كليات الطب و الهندسة بمقر الجامعة بقنا وكلية الالسن بفرع الجامعة بالغردقة

شهد الحفل الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب و الدكتور احمد هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث و الدكتور علي ربيع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور محمد يوسف مدير عام المستشفيات الجامعية و الدكتور عيسى حجازي عميد المعهد الفني الصحي .

حفل بالمعهد الصحى بجامعة جنوب الوادى