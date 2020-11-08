شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة لتطعيم تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت، اليوم، مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد حملة تطعيم وتحصين الأطفال من تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس إن الحملة تستهدف تلاميذ المدارس للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على مستوى جميع مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراها من اليوم الأحد وحتى 19 نوفمبر الجاري.

وأوضح محروس، أنه يجري تحصين الأطفال من خلال تناول أقراص قابلة للمضغ (المبندازول) وهو عقار مطهر معوي ضد الطفيليات والديدان نظرًا لزيادة نسبة تعرض الأطفال في السن المستهدف تجريعه للإصابة بالديدان المعوية، ما يؤدى إلى الأنيميا الحادة وضعف في نسبة الذكاء.

ولفت محروس، إلى أن المديرية تكثف من مرورها على جميع المدارس باستمرار لرصد أي أمراض قد تظهر بين الطلاب، كما تم تدعيم جميع المدارس بزائرات صحيات.