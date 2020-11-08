شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها فى الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الثاني للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. ودعت وزيرة التعاون الدولي إلي المشاركة لاكتمال البرلمان المصري بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للقيام بدوريهما في الحياة النيابية. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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