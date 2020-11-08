شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع سحب تجمعات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء خالد شعب محافظ مطروح طوال ليلة الاحد جهود سحب تراكمات مياه الأمطار وذلك من خلال جولة ميدانية بمدينة مرسي مطروح يرافقة الاستاذ رضا جابالله رئس مركز مدينة مرسى مطروح والجهات المعنية بفريق الأزمات والطوارئ بالمحافظة.
موجها بأهمية تنسيق الأعمال وتوزيع الجهود بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح مع شركة المياه والحماية المدنية بما يحقق سرعة إنجاز المهام وتجنب الازدواجية في الأعمال وتحقيق السيطرة بجميع الأماكن في نفس الوقت بعدنا شهدت المدينة امطار غزيرة طوال ليلة الاحد.
و تفقد محافظ مطروح مناطق البوسيت والليدو و العوام والطريق الدولى الساحلى و الكيلو ٨ أمام شركة الكهرباء والكيلو ٩ وذلك لمتابعة جهود ازالة مياه المطر المتراكمة بالشوارع ، كما وجة بالتسليك الجيد لشنايش المطر وتطهيرها حتى لا تعوق مياه الامطار مع سرعة الاتتهاء من انتشال المياه بالطريق الدولى الساحلى لتسهيل حركة سير السيارات و برفع حالة الطوارئ والتاكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع اى بلاغات لتجمعات مياه الامطار.
مشددا على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات وسرعة التعامل مع اى بلاغات والتنسيق مع كافة الجهات
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الوضع في مصر
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اصابات
108,962
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تعافي
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وفيات
6,355
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