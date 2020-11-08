شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات القومي للمرأة: الاستعلام عن اللجان تصدرت استفسارات غرفه العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية في بيان لها عن تلقى 28 شكوى، طوال عملية التصويت لليوم الأول، وقد تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات المرحلة الثانية للانتخابات.

وقالت أمل عبدالمنعم مديرة غرفة الشكاوى إن أغلب الشكاوى دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم افادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وشكاوى حول بعد المقر الانتخابي عن مكان السكن وطلب تغييره مستقبلا، وتم تسجيل طلبات تغيير المقرات الانتخابية بما يتوافق مع محل الاقامة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى نشوب خلافات بين مرشحين أدى إلى عرقلة ادلاء الناخبين بأصواتهم بأحد اللجان، وتم إبلاغ السلطات الأمنية ومجلس المدينة على الفور تم احتواء الموقف بشكل عاجل بالتعاون مع الأهالي واستعادة النظام وانضباط سير العملية الانتخابية باللجنة.

وأسفرت نتيجة المتابعة المحلية على مستوى المحافظات التي تجرى بها انتخابات تواجد النساء بكثافة امام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ،وقد بدأ عمل اللجان بالمواعيد المحددة لها بكافة المحافظات، والتزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، فضلا عن وجود تغطية أمنية محكمة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمقرات الانتخابية، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية.

يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، لتلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين، كما تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.