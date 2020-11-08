«صحة الإسكندرية»: تدريب 32 طبيب توليد ونساء على تركيب «اللولب» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإجراءات احترازية وتدابير وقائية، وارتداء الكمامات ومراعاة مسافة الأمان، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ورشتى عمل بمستشفى دار اسماعيل للولادة، أمس لتدريب أطباء التوليد وأمراض النساء والتمريض،على تنظيم الأسرة بعد الولادة أو حدوث الإجهاض، وتركيب اللولب أثناء إجراء عملية القيصرية.

وقال الدكتور، خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية،أن التدريب يأتى في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة «JSI» لأبحاث واستشارات الصحة العامة، لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

وأوضح أنه استفاد من الورشتين 32 من الأطباء والتمريض ينتسبون إلى 4 مستشفيات في المحافظة، هي دار اسماعيل للولادة، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ودار الولادة (الماترنتيه) التابعة للمؤسسة العلاجية، كرموز العمالى التابعة للتأمين الصحى، وشرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وأشار إلى أن الورشتين شهدتا حضور كبير من جانب أطباء ذوى الخبرة في المجال لإلقاء محاضرات، بينهم الدكتور حاتم الشاذلى، مدير التدريب الإكلينيكي بمؤسسة JSI، والدكتورة نجوي بشري مدير التدريب الفني بقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة نيفين حسنين، استشارية النساء والتوليد، والدكتور ممدوح امين، استشاري النساء والتوليد، والدكتورة هنادى سامى، أخصائية النساء والتوليد.

بـ"التباعد والكمامات" .. "صحة الإسكندرية": تدريب 32 طبيب توليد ونساء من 4 مستشفيات على تركيب "اللولب" (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. "صحة الإسكندرية": تدريب 32 طبيب توليد ونساء من 4 مستشفيات على تركيب "اللولب" (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. "صحة الإسكندرية": تدريب 32 طبيب توليد ونساء من 4 مستشفيات على تركيب "اللولب" (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. "صحة الإسكندرية": تدريب 32 طبيب توليد ونساء من 4 مستشفيات على تركيب "اللولب" (صور)