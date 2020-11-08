شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، عدداً من المقار الانتخابية الخاصة بانتخابات النواب، يرافقه أعضاء الغرفة المركزية للتأمين الطبى للانتخابات. واستهدفت الجولة التفقدية الاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي من حيث التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية وقيام الفرق الطبية بالقياس الحراري للناخبين. وخلال الجولة، أكد «البرعي» استمرار التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالتأمين الطبي على مدار الساعة، وإحالة أي حالات طارئة إلى المستشفيات، وذلك من خلال التواصل بين الإدارات الصحية والغرفة المركزية بمديرية الصحة وهيئة الإسعاف والمستشفيات. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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