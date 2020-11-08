شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم مقر اللجنة العامة للفرز لانتخابات النواب ومقرها محكمة الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، بأنه تم اليوم رش وتعقيم وتطهير مقر اللجنة العامة للفرز بمحكمة الباجور. كما تم عمل حملة نظافة ورفع الأتربة بالمحيط الخارجي لمقر لجنة الفرز.

وأضاف أنه تم تقليم وتهذيب الأشجار بالمحيط الداخلي للمحكمة. وقام قسم الإنارة بزيادة الإضاءة بمحيط اللجنة.

وتستقبل محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألفًا و758 ناخبًا داخل (926) لجنة فرعية و512 مقراً انتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي ستعقد على مدار يومين.