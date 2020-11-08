شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تُطلق «القراءة حياة» لغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، تدشين المسابقة الثقافية «القراءة حياة»، ضمن المشروع الوطني للقراءة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالفكر والثقافة لأبنائنا وغرس قيم وأخلاق المجتمع.

وقال «الديب»، إنه نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المصاحبة لخطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره بمنع الزحام وارتداء الكمامات في المدارس، أتاحت المنظومة التعليمية القراءة «أون لاين» عبر المكتبة الرقمية للوزارة، وبنك المعرفة المصري.

وأشار إلى أن مصادر القراءة في المكتبات الموجودة في المدارس، وكذا مكتبة الإسكندرية، إلى جانب مكتبة وزارة التربية والتعليم، وبنك المعرفة المصري.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تهدف إلى غرس حب القراءة في نفوس طلاب المدرسة، وتمكين القراءة في نفوسهم لتصبح عادة متأصلة في حياتهم، لا مجرد هواية تمارس وقت الفراغ مما يحفز ملكة الفضول ورغبة المعرفة لديهم، بالإضافة إلى أنّ القراءة تدفع الطلاب إلى تنمية مهاراتهم التحليلية والنقدية والتعبيرية، وتعزز قيمًا أخلاقية عديدة لديهم كالتسامح والانفتاح الفكري والثقافي.