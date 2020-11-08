شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «القصير» يطالبون هيئة «مياه الشرب» بسرعة إنشاء محطة التحلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، الهيئة القومية لمياه الشرب، بسرعة إنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة، وذلك لسد العجز الشديد في حصة المدينة من مياه الشرب مع وجود أزمة شديدة وعجزًا في كمية مياه الشرب المخصصة للمدينة، خاصة مع طول مدة فترة الضخ التي وصلت 8 أيام، حيث وصلت مدة ضخ المياه من الخزانات الرئيسية إلى الأهالي كل 8 أيام بالقصير، حيث تقدر كمية المياه لمدينة سفاجا بـ٨٥٠٠ متر مكعب في اليوم لا تكفى احتياجات نحو ٧٥ ألف مواطن بسفاجا، حيث تصل الاحتياجات اليومية إلى 23 ألف متر مكعب في اليوم بنسبة عجز تصل 200% مع وجود مياه محطة التحلية التي تصل طاقتها ٦٠٠٠ م/ ٣يوم، وأن هناك معاناة يومية في شراء مياه شرب من السوق السوداء، والتي يتم بيعها للأهالي بأسعار تصل لـ٥٠ جنيهًا للمتر المكعب، حيث تخصص الشركة كمية كبيرة من المياه للبيع الحر.

وحذر الأهالي في شكواهم للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومسؤولي وزارة الإسكان، من إصابتهم بأمراض الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض الجلدية والأوبئة لقلة المياه، الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض بسبب نقص مياه الشرب.

وأوضح أهالي القصير في شكواهم لـ«المصري اليوم»، أنه خلال فترة توقف ضخ المياه في الخطوط التي تصل إلى ٨ أيام، الأمر الذي يؤدي إلى ركود باقي المياه داخل الخطوط، ونظرًا لنسبة الرطوبة العالية تساعد على وجود بيئة مساعدة لنمو الميكروبات والطفيليات والديدان داخل الخطوط، وعندما يستأنف الضخ يتم دفع كل هذه المياه الراكدة إلى المواطن ليشرب منها ويستخدمها في كل الأغراض المنزلية.

وأكد محمد عبده حمدان، من أهالي مدينة القصير، أن المدينة تواجه أزمة حادة في حصول الأهالي على احتياجاتهم من مياه الشرب بسب العجز الشديد في كمية المياه المخصصة للمدينة، والتي تعتمد بشكل أساسي على خط المياه القادم من سفاجا، وأصبح متهالك ودائم الانفجارات، بالإضافة إلى عدم كفاية مياه محطة التحلية الوحيدة ودائمة الأعطال، ويقوم الأهالي باستخدام مياهها في الأغراض المنزلية، ويشترون مياه الشرب بسعر الجركن إلى ٣ جنيهات، ويتم خلال نقلها بالتروسيكلات مما أوجد حالة من العطش بين سكان المدينة، وعدم انتظام وصول المياه بين عدد من الأحياء خاصة الأحياء الفقيرة والشعبية، ويتم الضخ لعدة ساعات كل 9 أيام بدلا من كل 3 أيام أسوة بباقي مدن البحر الأحمر، وأن المياه لا تكفي لباقي المدة حتى استئناف الضخ.

وأكد الأهالي أنهم أرسلوا استغاثات وتلغرافات لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس شركة المياه، للتدخل لحل أزمة العطش التي تواجه المدينة، وأن الأهالي يحصلون على كميات قليلة من المياه كل 9 أيام، ولا تكفي احتياجات يومين، وأن المدينة أصبحت بدون مخزون استراتيجي من المياه، وتواجه أزمة حادة في مياه الشرب.

وطالب الدكتور ياسر خليل، من أبناء مدينة القصير، بسرعة الانتهاء من مشروع استكمال إحلال وتجديد وتطوير خط مياه سفاجا القصير بطول 66 كم، لأنه سبق تطوير 20 كم من هذا الخط في عام 2009، وبتشغيل هذا الخط بعد التطوير لسرعة القضاء على أزمة مياه الشرب بالمدينة.

وفي المقابل، أكد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الهيئة القومية لمياه الشرب تأخرت في إنشاء محطة تحلية لمدينة القصير بطاقة ٢٥ ألف متر مما أدى إلى ظهور أزمة مياه الشرب بمدينة القصير، وحصول المواطنين على المياه.