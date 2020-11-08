شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية فرنسا اليوم لمناقشة أزمة الرسوم المسيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بمقر مشيخة الأزهر.
ورجحت مصادر بمشيخة الأزهر بأن لودريان ربما يلقي بيانا من داخل المشيخة للعالم الإسلامي، الذي تسوده موجة غضب عارمة بسبب نشر الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
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