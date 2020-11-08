النقل: بدء تشغيل القطار المكهرب السلام -العاصمة الإدارية- العاشر أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير قطاع النقل فى مصر من سكك حديد ومترو وطرق وموانئ بحرية ونهرية.
وقال وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بالوزارة اليوم، إنه يجرى تنفيذ القطار المكهرب السلام - العاصمة الادارية - العاشر من رمضان بطول 90 كم ومخطط بدء تشغيله تجريبيا أغسطس المقبل على أن يتم تشغيله للجمهور أكتوبر.
وأضاف وزير النقل أن تعمل على تنفيذ حاليا عدد ضخم من المشروعات على رأسها مونوريل العاصمة الادارية ومونوريل 6 أكتوبر والقطار السريع العلمين - العين السخنة.
وأوضح وزير النقل أن الدولة تخطط لإنشاء مصنع وطنى لتصنيع القطارات فى منطقة شرق بورسعيد، وأن الفترة القادمة ستشهد الإعلان رسميا عن تدشينه.
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