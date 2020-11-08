شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20% بجانب توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نفت ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى.

وأشارت الوزارة إلى استمرار صرف الكمامات القماشية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، لاقتة إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.