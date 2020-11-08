شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم دورة متخصصة فى الفتوى للواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد دورة خاصة في شئون الفتوى لصقل مواهبهن في ذلك، لمدة 3 أيام بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك إيمانًا منها بدور المرأة في العمل الدعوي وبقدرات واعظات الأوقاف العلمية والدعوية المتميزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه على الراغبات في حضور الدورة من الواعظات المعينات "مرشدات دينيات" أو الواعظات المتطوعات تسجيل أسمائهن على الرابط التالي خلال موعد أقصاه الجمعة 13 نوفمبر الجارى، وسيتم إعطاء جميع الحاضرات إفادة بحضور الدورة ، وجميع الناجحات شهادة تقدير باجتياز الدورة بنجاح .

كانت المهندسة ميرفت عزت والتي تعمل واعظة بوزارة الأوقاف، أكدت أن وزارة الأوقاف بعد عام 2013 قامت بوقف العاملات والعاملين في مجال الوعظ بعد اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل في هذا الامر، وانتشار فكر التطرف، مشيرة إلى أن أكثر المشاكل التي تواجهها خلال قيامها بالوعظ هي المشكلات الزوجية، مؤكدة على الاقتداء بأخلاق الرسول "ص" والعمل على حل معظم تلك المشاكل الزوجية، مؤكدة خلال لقاء في برنامج مساء dmc والذى تقدمة الإعلامية إيمان الحصري، أن الوعظ ليس فقط بالحديث عن الصلاة والعبادة ولكن الوعظ يشمل جميع نواحى الحياة، مؤكدة أنها تعمل فى مجال الوعظ دون آى مقابل وأنها تقوم بالوعظ ابتغاء مرضات الله، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتأهليها للالتحام بالواقع والحياة للاطلاع على المشكلات المجتمعية التي من الممكن ان تواجهها في حل عدد من المشاكل، مؤكدة أن المشكلات من الممكن أن تكون مرتبطة بالمناطق فمنطقة السيدة عائشة معظم المشكلات بها تتعلق بالأعمال والسحر والشعوذة وأيضا منطقة التجمع الخامس يسأل قاطنيها عن أمور الفقه والزكاة .