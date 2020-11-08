شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تؤكد تأمين جميع اللجان الانتخابية طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2020، صباح اليوم الأحد، بمقر لجنتها الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة، ضمن محافظات المرحلة الثانية التى تجرى بها الانتخابات.

وحرصت الوزيرة أثناء الإدلاء بصوتها على الاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقر الانتخابي، والتى تم وضعها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المقرات الانتخابية، بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجهت الشكر للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتعاونه مع وزارة الصحة فى الخطة الطبية لتأمين العملية الانتخابية.

ودعت وزيرة الصحة والسكان جميع المواطنين ممن لهم حق الانتخابات المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام، مؤكدة أنه تم تأمين جميع مقار اللجان طبيًا، مشيرة إلى توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة من فرق طبية، وسيارات إسعاف مجهزة أمام المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام الناخبين بارتداء الكمامة طوال فترة تواجدهم بالمقر الانتخابي، وتطهير أيديهم بالكحول بعد الانتهاء من عملية التصويت، خاصة كبار السن، بالإضافة تنظيم عملية دخول وخروج الناخبين لمنع التزاحم ومراعاة التباعد الاجتماعي، لافتة إلى ضرورة التخلص الآمن من الكمامات بعد مغادرة المقر الانتخابى عن طريق وضعها فى سلة مهملات محكمة الغلق، وتطهير الأيدي.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه يتم قياس درجات الحرارة للمترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبى اللجان ممن تظهر عليهم أى أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومى لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة، مشددة على ضرورة التزام المراقبين باللجان الانتخابية بارتداء الكمامات وتوفير سبل الحماية لكافة المشرفين على العملية الانتخابية، بالإضافة التهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية، واتباع تعليمات مكافحة العدوى فى تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية.

وأشارت الوزاروة إلى أنه يتم تطهير الأسطح بمقر اللجان والقاعات والأبواب والنوافذ بشكل دورى على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه يتم إبلاغ رئيس اللجنة فورًا عند ظهور أى أعراض مرضية على أى من الناخبين أو المراقبين ونقلهم فورًا بسيارات الإسعاف المجهزة المتواجدة بمحيط اللجان إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.