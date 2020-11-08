شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يدلى بصوته بانتخابات النواب ويشيد باإجراءات الاحترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلي المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين بصوته بانتخابات مجلس النواب، في لجنه الشهيد العميد محمد احمد مصطفي بالتجمع الاول بالقاهرة الجديدة، صباح اليوم الأحد.

وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته، أكد نقيب المهندسين علي اهمية المشاركة في العملية الانتخابية لاثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشدد علي ضرورة اختيار من يمثلنا بإرادة حرة لنقدم نموذجا حضاريا، ونسهم في تطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود المبذولة من الدولة.

وأثنى ضاحى على إقبال المواطنين لاختيار اعضاء مجلس النواب القادم تنفيذا لحقهم الدستورى، معربا عن أمله فى أن تفرز الحياة النيابية القادمة نوابا من الشباب بجوار أصحاب الخبرات البرلمانية لإثراء الحياة النيابية بمصر وخطوة للأمام فى طريق الديموقراطية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعرب نقيب المهندسين عن سعادته للاجراءات الاحترازية المتبعه في لجان التصويت.