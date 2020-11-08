شكرا لقرائتكم خبر عن بأسماء المحافظات.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأحد 08 نوفمبر 2020 إلى الخميس 12 نوفمبر 2020.

وينشر ”الخليج 365” أماكن سقوط الأمطار بمختلف محافظات الجمهورية ، اليوم الأحد ، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية:

- يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 :

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الوجه البحري : أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الأسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشید ۔ بلطيم - البحيرة ) .

شمال سيناء : أمطار متوسطة على مناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح )

شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - بني سويف - المنيا ۔ حلايب - شلاتين - رأس بناس ) .