شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعيين الأفارقة" يشيد بزيادة المنح الدراسية للطلاب والاستفادة من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي زيادة المنح التعليمية الزراعية للطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية وخاصة في التخصصات الزراعية الحديثة والتدريب العملي للطلاب الأفارقة، والاستفادة من المشروعات القومية الزراعية في دعم خبرات الأشقاء دعما للتعاون المشترك، مشيرا إلي أن هذه المنح تساعد في صقل خبرات هؤلاء الطلاب خاصة في مجال إنشاء الصوب الزراعية في الدول الأفريقية.

وقال خليفة في تصريحات صحفية الأحد، ان هذه الخبرات للطلاب الأفارقة في الجامعات المصرية تعتمد علي الاستفادة من خبرات مصر في إنشاء الصوب الزراعية الحديثة وهو ما تم في المشروع القومي لإقامة 100 ألف صوبة زراعية حولت مصر لثاني دولة في العالم لديها مشروعا متكاملا للصوب الزراعية يساهم في تحقيق الوفرة لأحد المحاصيل الهامة في تحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي وهي محاصيل الخضروات.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة أن خبرات مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدت يديها للأشقاء الأفارقة من الشباب والطلاب للاستفادة من هذه المنح في الاطلاع علي تجارب مصر في التغلب علي محدودية مواردها المائية بمشروعات غير تقليدية لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة زيادة الطلب علي المياه في القطاع الزراعي ومنها مشروع الرئيس لتنقية ومعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف المحسمة لزراعة نصف مليون فدان في سيناء لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي لأهالي سيناء وتحويلها إلي منطقة جاذبة للاستثمار فضلا عن استفادة الطلاب الأفارقة من برنامج تنمية أراضي الساحل الشمالي والوادي الجديد وواحة سيوة والواحات البحرية بالإضافة إلي مشروع توشكي كأحد المشروعات الهامة تنمويا.

ولفت خليفة إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة تقدمت بخالص التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تفضله بزيادة المنح الدراسية لأبناء الأشقاء الأفارقة في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة والذي عقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي.