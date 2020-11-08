شكرا لقرائتكم خبر عن لجان التصويت بدمياط تبدأ استقبال الناخبين.. واستنفار بلجان القرى في «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب بدمياط بالدائرتين الأولى والثانية، حيث شهدت لجان كفرالبطيخ إقبالا ملحوظًا مع بداية التصويت خاصة في الركابية وجمصة، خاصة مع زيادة عدد المرشحين بها، وشهدت اللجان مشادات كلامية بين أنصار المرشحين، كما شهدت لجان الناصرية بفارسكور والسياله والعنانية والبصارطة والخياطة بمركز دمياط إقبالا ملحوظًا خاصة من جانب السيدات وكبار السن.

وكثف المرشحون من نشاطهم لحشد أكبر عدد من الأصوات لصالحهم، ووفر بعضهم سيارات الميكروباص والتكاتك لنقل الناخبين من وإلى اللجان، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت، في 13 محافظة، أمس السبت، في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية، بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.