شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القناة في زهراء المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد النائية والري، صباح الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة في زهراء المعادي.

وأكد وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الأحد، على أهمية مشاركة جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية استكمالا للاستحقاقات الدستورية واستكمال مؤسسات الدولة، باعتبارها حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن.

وأشاد وزير الري برجال الشرطة والقضاء وكل القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل الأمثل، مشيدًا باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 داخل كل اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠