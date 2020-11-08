- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القناة في زهراء المعادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد النائية والري، صباح الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة في زهراء المعادي.
وأكد وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الأحد، على أهمية مشاركة جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية استكمالا للاستحقاقات الدستورية واستكمال مؤسسات الدولة، باعتبارها حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن.
وأشاد وزير الري برجال الشرطة والقضاء وكل القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل الأمثل، مشيدًا باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 داخل كل اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القناة في زهراء المعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.