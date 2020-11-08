شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 % نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر فى غرفة عمليات محافظة الغربية، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات فى اليوم الأول رغم سوء الأحوال الجوية بلغت ١٠.٧١%، ويبلغ إجمالى عدد الناخبين فى المحافظة 3 مليون و450 ألفًا و 331 ناخبًا وناخبة. وتشهد اللجان الانتخابية فى المحافظة التزامًا بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والفحص الحرارى فى اللجان، فى إطار اجراءات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ويترأس الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات فى مبنى ديوان عام محافظة الغربية، بمدينة طنطا. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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