شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة أمام الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، متابعته للجان انتخابات مجلس النواب لعام 2020 ، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لليوم الثاني على التوالي ، والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية ، والمقرر الإنتهاء منها اليوم ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات ، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على تواصل دائم ومستمر بغرف العمليات الفرعية المشكلة بكل مركز ومدينة، لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تُعيق سير العملية الإنتخابية، والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لإستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.

أوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة أمام الناخبين ، مؤكداً أن جميع اللجان تعمل بإنتظام ووفقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا ، للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الإنتخابية.

قال المحافظ أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر الكُتل التصويتية ، حيث يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت في الإنتخابات ، للإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الإنتخابات في اليوم الأول ، أن يتوجهوا اليوم للجان الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.