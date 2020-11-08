شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحر الأحمر تستطلع آراء أهالي مرسى علم والشلاتين حول خدماته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين بمدن مرسي علم والشلاتين حول خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى لقياس مدى رضاء اهالي المدن عن الخدمات التى تقدمها الشركة كما تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالى للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين للتعامل معها على الفور ومن جهة أخرى قام فريق التوعية بتعريف الأهالى بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن ١٢٥ والذى يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقى شكاوى و استفسارات المواطنين وتقوم الشركة باجراء استطلاع رأي شهرى يهدف الي تغطية كافة المناطق بجميع مدن المحافظة للتعرف علي مطالب وشكاوى المواطنين الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل معها علي الفور بهدف تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن ومن جهة اخري تم تنفيذ ندوات للتوعية وأنشطة للتوعية بالترفيه لطلاب مدارس مرسي علم والشلاتين للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم اهدارها الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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