شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم ندوة إرشادية بالوادي الجديد حول مكافحة سوسة النخيل وتحديث الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، ندوة إرشادية موسعة في منطقة البرامودي التابعة لمركز الخارجة، بحضور مجموعة من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية، والتنفيذين بمديرية الزراعة بالوادي الجديد، برئاسة الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ومدير الإدارة الزراعية بالخارجة، ومدير عام التوجيه المائي بالوادي الجديد، والأستاذ محمد طليب، مدير البرامج الزراعية بالإذاعة في الوادي الجديد، ورؤساء روابط الآبار.

وقال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه، ورئيس مجموعة تحديث الري في الوادي الجديد، إن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة الوادي الجديد في مجال مكافحة سوسة النخيل وتحديث منظومة الري الحقلي، موضحًا أنه تمت خلال الندوة مناقشة آليات العمل على مكافحة سوسة النخيل وأعراض ظهورها ومظاهرها والواجبات الخاصة بالمكافحة ودور المجتمع المدني في سبيل تحقيق ذلك مع دعم جهود العاملين بمديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية في تحقيق هذه الأهداف.

وانتقل «إسماعيل» إلى الحديث عن تحديث منظومة الري والفوائد المرتبطة بتحديث الري على المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير الأسمدة وترشيد مياه الري وتوزيع المياه العادلة وزراعة كامل المساحة، وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء، مقارنة مع الري بالغمر وتوفير تكاليف العمالة بما يزيد دخل المزارعين، ويوفر من جهودهم وتكاليف الإنتاج.

وأشار رئيس مجموعة تحديث الري بالوادي الجديد، إنه تم عرض آليات التقدم لتحديث حقولهم بالري الحديث، وكذلك نظام التمويل البنكي من خلال الزراعي المصري بفائدة ٥٪ على خمس سنوات، وتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الفني والمتابعة ومساعدة المزارعين لتسهيل مهمتهم وكذلك إجراءات الصرف والتمويل الذي تتيحه الحكومة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري.

وزارة الزراعة تنظم ندوة إرشادية بالوادي الجديد حول مكافحة سوسة النخيل وتحديث الري

وزارة الزراعة تنظم ندوة إرشادية بالوادي الجديد حول مكافحة سوسة النخيل وتحديث الري

وزارة الزراعة تنظم ندوة إرشادية بالوادي الجديد حول مكافحة سوسة النخيل وتحديث الري