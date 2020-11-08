شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يرأس قداس تذكار زيارة ذخائر القديسة تريزا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، صلاة القداس الإلهى بمقر كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، الثلاثاء المقبل، حيث يشاركه الصلاة عدد من آباء الكنيسة وبحضور الشعب القبطي الكاثوليكي.

ويأتى القداس الالهي بمناسبة الذكرى الأولى لزيارة ذخائر القديسة تريزا 2019.

ودعت كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، الأقباط إلى المشاركة في صلاة القداس الإلهي، حسب الطقس البيزنطي.