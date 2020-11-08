شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يرأس قداس تذكار زيارة ذخائر القديسة تريزا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يترأس الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، صلاة القداس الإلهى بمقر كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، الثلاثاء المقبل، حيث يشاركه الصلاة عدد من آباء الكنيسة وبحضور الشعب القبطي الكاثوليكي.
ويأتى القداس الالهي بمناسبة الذكرى الأولى لزيارة ذخائر القديسة تريزا 2019.
ودعت كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، الأقباط إلى المشاركة في صلاة القداس الإلهي، حسب الطقس البيزنطي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يرأس قداس تذكار زيارة ذخائر القديسة تريزا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.