شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثاني لانتخابات النواب.. محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر،لمتابعة إنتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء ابراهيم عزب المشرف العام على ادارة الازمات وغرفة العمليات والاجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والاحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ ومتابعة اعمال فرز الاصوات.

وكان اليوم الاول للانتخابات شهد قيام المواطنين بالادلاء باصواتهم في سهولة ويسر بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بالتعاون مابين الاجهزة التنفيذية والامنية ولم يشهد اليوم الاول للانتخابات وجود أي مشاكل .

وطالب المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري

يذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين على ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحا.

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.