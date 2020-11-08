شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير السيدات والفتيات تتصدر المشهد الانتخابي في شبر وروض الفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان شبرا وروض الفرج، اليوم الأحد، إقبالا متوسطًا في الساعات الأولى لفتح باب التصويت في ثاني أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتصدرت السيدات والفتيات المشهد الانتخابي، بطوابير أمام لجان الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحًا، والتزم الناخبون بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

لجان شبرا

لجان شبرا