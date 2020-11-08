شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة والتعقيم داخل لجان انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقار الإنتخابية والمناطق المحيطة بها، قبل فتح اللجان أبوابها لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خارج اللجان وبداخلهم من حيث إجراء أعمال التعقيم وفحص المواطنين قبل دخول اللجان بالكاشف الحراري، والتأكيد على المواطنين بإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حفاظا على صحتهم من الإصابة بالفيروسات.

وجه المحافظ بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان،لإتمام العرس الديمقراطي في أبهي صورة.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان، وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، مناشداً المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم الانتخابية أمس بالنزول اليوم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية والبناء.