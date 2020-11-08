شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام جميع لجان الانتخابات بالغربية.. و«المحافظ»: لا توجد معوقات رغم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت جميع اللجان الانتخابية فى محافظة الغربية بانتخابات مجلس النواب فى الموعد المحدد، وترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات فى ديوان عام المحافظة، فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب التى تتم فى 7 دوائر على 14 مقعدًا من المقاعد الفردية بالمحافظة.

وأكد «المحافظ» أن اليوم الأول للانتخابات لم يشهد أي معوقات كبيرة، وأدلى المواطنون بأصواتهم رغم سقوط الأمطار الغزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعقيم اللجان قبل بدء العملية الانتخابية بمعرفة مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات واختيار الأفضل، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.