شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات شمال سيناء: لجان رمانة الأعلي تصويتًا بنسبة 22.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات على مستوي المحافظة، في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف الغندور، أن غرفة عمليات المحافظة تتابع سير انتخابات مجلس النواب في مختلف اللجان والنسب التقديرية لحضور الناخبين..مشيرًا إلى إقبال الناخبين على لجان الانتخابات خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية.

أكد الغندور، على أن لجان قسم رمانة الأعلى تصويتًا بنسبة 22.5 % تلتها لجان قسم بئر العبدبنسبة 19.5 %، ثم لجان ثالث العريش بنسبة 15 %، فلجان قسم ثان العريش بنسبة 13.5، ثم لجان رابع العريش فلجان أول العريش..مشيرًا إلى أن نسبة التصويت في لجان الشيخ زويد بلغت 11%.

قال الغندور، أن نسبة التصويت على مستوي المحافظة بلغت 13 %، حيث صوت نحو 35 ألف مواطن خلال اليوم الأول من إجمالي عدد الأصوات الانتخابية البالغة 273 ألف صوت.