شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل مرشح بالدائرة الأولى بكفر الشيخ متأثرًا بإصابته في حادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي إلى رحمة الله تعالي (عامر) نجل اللواء مراد القطان، المرشح للبرلمان بالدائرة الأولى والتي تضم مركزي كفرالشيخ وقلين، متأثرا بإصابته في حادث مروع منذ 3 أسابيع وكان يتم علاجه في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وتلقى والده خبر وفاة نجله وترك الانتخابات برفقة بعض مندوبيه باللجان الانتخابية وأهليته متوجها للقاهره لاستلام وإحضار جثمان نجله لدفنه، وسبق أن أعلن أثناء إصابة نجله أنه مستمر في الانتخابات وسط تعاطف أبناء قريته (شباس عمير بقلين) والدائرة معه، ولكن بعد وفاة نجله ترك الانتخابات وتوجه فورا للقاهره لإحضار جثمان نجله تمهيدا لدفنه، وتسبب ذلك في حالة حزن شديدة بين أهله وذويه بقرية شباس عمير.

يذكر أن القطان سبق أن توفيت والدته أيضا بعد إعلان ترشحه منذ حوالي ثلاثة أسابيع إلا أنه تماسك أمام تعاطف وحب أبناء الدائرة له وأعلن إكماله المعركة الانتخابية.