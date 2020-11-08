شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصوته في اللجنة الانتخابية بمدرسة إبن النفيس بمدينة نصر، ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فيما أكد الوزير إن الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب تأتي استكمالا للانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ، وهو ما يعني اكتمال غرفتي التشريع داخل الدولة المصرية.

وشدد وزير الزراعة على أهمية المشاركة الشعبية في عملية التصويت دعمًا للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المشروعات التنموية وخاصة في القطاع الزراعي الذي يوليه الرئيس اهتمامًا خاصًا لارتباطه بالأمن الغذائي للمصريين، مشيرًا إلى أن وعي الفلاح المصري وراء حرصه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب.

ولفت «القصير» إلى أن المجالس التشريعية تؤكد حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لمصر فضلا عن دور الجيش المصري والشرطة المصرية في تحقيق حالة كبيرة من الاستقرار الأمني رغم التحديات التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن عزيمة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وراء العمل الجماعي في المشروعات القومية والتي أكدت للعالم ان مصر تتغير للأفضل.

وأشار وزير الزراعة إلى ان المجالس التشريعية تساهم مع السلطة التنفيذية في دعم الدولة المصرية، معربًا عن تقديره للدور الكبير للقوات المسلحة والشرطة المصرية في تأمين العملية الانتخابية، موضحًا أن المجالس التشريعية جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية في تلبية طموحات مصر في المشروعات التنموية.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب