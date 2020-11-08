شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير للشباب والسيدات أمام لجان القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان العبور وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكه توافد الشباب والسيدات في انتخابات مجلس النواب وانتشار طوابير الناخبين إلى جانب تواجد أمنى مكثف لتأمين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وتواجد عناصر الشرطة النسائية باللجان للتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد إلى جانب التأكيد على ارتداء الكمامات وأعمال التعقيم.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، ثانى أيام انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى من المرحلة الثانية، لاستقبال المصوتين المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن اليوم الأول مر بسلام وهدوء والغرفة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقي أي شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورًا.