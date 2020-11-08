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شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: تقطيع 75% من أشجار ونخيل المنتزة «العليلة».. وعلاج 90% (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير إدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، أنه جرى تقطيع نحو 75% من النخيل والأشجار «العليلة» التي لا يجدي معها العلاج، بسبب سوسة النخيل الحمراء والناخرات بأشجار حدائق المنتزه، وذلك وفق الحصر التي تم إجراؤها من خلال لجان فنية متخصصة.
وأوضحت «تريزا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الجمعة، أن الأشجار العليلة التي تم تقطيعها، شملت النخيل وأشجار الكازورينا الموجودة في المنتزه، والتى تملكت منها سوسة النخيل والناخرات وتسببت في القضاء عليها وبالتالى تم تقطيعها.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من رش وعلاج نحو 90% من جملة الأشجار التي تقبل العلاج، وتم حصرها ايضا من خلال اللجان المختصة، حيث يتم رشها بمبيدات فسفورية 48%، مشيرة إلى أن تكلفة المبيدات تتحملها شركة المنتزه، وكذا توفير العمالة التي تقوم بأعمال الرش والعلاج والتقطيع لكن تحت إشراف تام من إدارة المكافحة في المديرية.
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