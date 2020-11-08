شكرا لقرائتكم خبر عن «معمل متبقيات المبيدات» يشارك في دورة تدريبية عن تأثير «الإي كولاي» على التلوث الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المعمل المرجعي الأوروبي لبكتريا «الإي كولاي» الممرضة بالعاصمة الإيطالية روما، دورة تدريبية «أون لاين» تحت عنوان «استخدام بيانات تسلسل الجينوم الكامل- أدوات المعلوماتية الحياتية للمساعدة في تقصي الحالات الوبائية الناجمة عن التلوث الغذائي البكتيري»، وذلك بمشاركة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن هذه الدورة تأتي في إطار استمرار المعمل لتطوير وزيادة خبرات الباحثين والمحللين من خلال المشاركة في البرامج التدريبية الدولية وتبادل ونقل الخبرات بين مختلف المتدربين وتكثيف مشاركة المعمل في هذه الفعاليات.

وأضافت «عبداللاه» أن هذه الدورة شارك فيها عدد من الباحثين والمحللين بقسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الدورة التدريبية الثانية لاستخدام بيانات تسلسل الجينوم الكامل وأدوات المعلوماتية الحياتية للمساعدة في تقصي الحالات الوبائية الناجمة عن التلوث الغذائي البكتيري.

وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات أن السياسة العامة للمعمل تهدف إلى رفع كفاءة الباحثين وتطوير خبراتهم بما يمكنهم من تقديم الخدمات اللازمة لإجراء تحاليل العينات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لضمان جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للتصدير والاستهلاك المحلي.

وأشارت «عبداللاه» إلى أن الدورة التدريبية تضمنت عددًا من المحاور النظرية والعملية بمشاركة متدربين من 5 دول، منها مصر وإيطاليا وكوسوفو وألمانيا وتشيلي، وتناول التدريب عدة موضوعات تخص تحضير وتصميم اختبارات الكفاءة طبقاً لمواصفة الأيزو 17043.

معمل متبقيات المبيدات ينظم دورة تدريبية «استخدام بيانات تسلسل الجينوم الكامل-ادوات المعلوماتية الحياتية للمساعدة في تقصي الحالات الوبائية الناجمة عن التلوث الغذائي البكتيري»

معمل متبقيات المبيدات ينظم دورة تدريبية «استخدام بيانات تسلسل الجينوم الكامل-ادوات المعلوماتية الحياتية للمساعدة في تقصي الحالات الوبائية الناجمة عن التلوث الغذائي البكتيري»