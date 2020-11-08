شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير في الانتخابات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر كبار السن المشهد الانتخابي بمحافظة القليوبية مع الساعات الأولي لفتح باب الاقتراع لثاني أيام انتخابات مجلس النواب.

شهدت اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية الخاصة باستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب بقرى ومدن القليوبية، تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، إلى جانب تواجد عناصر الشرطة النسائية باللجان للتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات في القليوبية في 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحيا، أبوابها، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.