شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تختتم دورة "الايزو" لاعتماد معامل مركز البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، دورة متطلبات الايزو 2017:17025 والتى استمرت 3 أيام وتم توزيع شهادات على المتدربين، واستفاد منها عدد 63 متدربا من 6 معاهد ومعامل بحثية بمركز البحوث الزراعية وهم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومعهد بحوث تناسليات الهرم ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والمعمل المركزى للمبيدات ومعهد بحوث أمراض النبات وكلية الزراعة جامعة الزقازيق والقطاع الخاص، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، على ضرورة وحتمية التعاون بين مركز البحوث الزراعية بمعاهده ومعامله المتنوعة والجامعات المصرية وتوسيع الشراكات وبروتوكولات التعاون مع الكليات ذات الصلة. واشاد بأهمية التعاون بين معاهد المركز المختلفة وتنفيذ الدورات المخفضة لرفع كفاءة الباحثين فى المركز.

وشدد على حتمية وجود منظومة الاعتماد فى المعامل وطالب بزيادة الاختبارات المعتمدة فى المركز لما له من مردود على النتائج الصادرة من المعامل المختلفة بالمركز وقبولها داخل وخاج البلاد دون اعادة تقييم او فحص وقبول الصادرات المصرية الى خارج البلاد دون قيد خاصة الاتحاد االاوروبى الذى يشترط قبول المنتجات الزراعية التى يتم فحصها فى معامل معتمدة.

كما أكد رئيس مركز البحوث الزراعية على أهمية تجويد المنتج البحثى ليتوائم مع الأبحاث العالمية فى هذا المجال.

من ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أن الدورة تمت من خلال مركز التدريب والاستشارات بالمعهد والمعتمد دوليا للتدريب ، وأشار الى التعاون الوثيق بين معهد صحة الحيوان وجميع المعاهد والمعامل بمركز البحوث الزراعية لبناء قدرات الباحثين ورفع امكانياتهم العملية والبحثية وأن المعهد بكل امكانياته ومعامله المنتشرة على مستوى الجمهورية فى خدمة الباحثين بالمركز، وأكد على اهمية تكثيف العمل مع القطاع الخاص لتطوير الصناعة المصرية لتصبح فى مصاف الشركات العالمية فى هذا المجال.

وقالت نيفين صبحى مديرة الجودة الشاملة بمركز البحوث الزراعية اشادت بالإجراءات الاحترازية الصارمة المتوفرة اثناء تنفيذ الدورة وكفاءة النظام المتبع فى المراجعة والادوات التدريبية المتوفرة بمركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد بالمعهد. وأضافت بأهمية نظام الجودة والاعتماد فى المعامل الخاصة بمركز البحوث الزراعية وأن هذه الدورة بداية لسلسلة من الدورات سيتم تنفيذها فى هذا المجال بالمركز التدريبى المعتمد دولياً.