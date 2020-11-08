شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات اتحاد عمال مصر تدعو للمشاركة في انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرف عمليات الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، المتابعة والرصد وحث العمال من كافة مواقع العمل على النزول والمشاركة في اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، والتي بدأت أمس السبت في 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله إن "الغرف" تتواصل مع "الغرفة الرئيسية" بمقر الاتحاد العام وإرسال صور من مشاركة العمال في الانتخابات من مواقع عمل مختلفة من تلك المحافظات، وكذلك فرق العمل التي شكلتها الإتحادات المحلية لتسهيل عملية الإقتراع على العمال،حيث خرج العمال أمس بشكل جيد للمشاركة في ذلك الإستحقاق الدستوري ،متوقعا تزايد الإقبال اليوم.

ويمثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر كتلة تصويتية كبيرة لما يضمه من عضوية رسمية تصل إلى 4 ملايين عامل عضو ،إضافة إلى تمثيله لقوة عمل تصل إلى الـ30 مليون عامل بأجر .