شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإحالة "شركتين " لمصلحة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة السياحة رقم 1290 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2020 ، والقرار رقم 1291 لسنة 2020 ، والصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2020 ، بشأن إخطار مصلحة الضرائب عن مقرين للعمل بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذلك اخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وقال القرار المنشور بالجريدة الرسمية أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بشأن الغلق الإدارى وعلى القرار الوزاري رقم 808 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشيدين السياحيين فى بعض الاختصاصات وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رقم 5419 إدارة ثان المنصورة بتاريخ 16 أغسطس 2020 تحت اسم الاتحاد الأفريقي للنقل والرحلات وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية ، وكذلك مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رقم 42 ح الإدارة بتاريخ 19 أغسطس تحت اسم " تاريب زون" تقرر الأتى :

اخطار مصلحة الضرائب عن المقر "الاتحاد الافريقى للنقل والرحلات" بالمنصورة و" تريب زون "بالقاهرة لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، مع نشر القرار فى الوقائع المصرية.