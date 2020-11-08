شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يقبل طلبة مجمع أسيوط التكنولوجي لاستكمال دراستهم بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تواصل الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام للصندوق، مع أسر طلبة مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط حفاظًا على مستقبل الطلبة، وذلك جاء استجابة سريعة من إدارة الصندوق على شكواهم من تأخر بدء الدراسة بمجمع أسيوط .

وقال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن إدارة الصندوق قررت منح طلبة أسيوط فرصة الالتحاق بالمجمع التكنولوجي بالفيوم، شريطة الحصول على مجموع ٧٠% على الأقل لاستكمال المراحل التعليمية الخاصة بشهادة البكالوريوس.

وأضاف في بيان صحفي، أن إدارة الصندوق سوف تتحمل بالتعاون مع المجمع التكنولوجي بالفيوم، كافة نفقات انتقالات أبنائنا الطلاب من وإلى المجمع التكنولوجي بالفيوم وكذلك نفقات إقامتهم بالفندق المعد لذلك بالفيوم .

وأوضح «الحيوي» أنه في حال صدور قرار بدء الدراسة بمجمع أسيوط التكنولوجي بناء على قرار اللجنة المشكلة بهذا الشأن يحق لطلاب المجمع التكنولوجي بأسيوط العودة مرة أخرى للمجمع بأسيوط دون أي نفقات تحويل أخرى .