شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 10.5 مليون ليرة لبنانية تنازلات بنكية لمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح فى تحصيل 1550 دولاراً ، و500 ألف ليرة لبنانية، أى ما يوازى 25 ألف جنيه مصرى تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال ، فضلا عن 10 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية لأربع مصريين عن تنازلات الكفالة المصرفية التى تفرض على الكفيل لإحضاره مواطن أجنبى، بالإضافة إلى اعتماد 22 عقد عمل ، و144 عاملا طلبوا نقل الكفالة لدى أصحاب أعمال آخرين، بالإضافة إلى 129 طلب نقل كفالة تم إحالتها إلى الأمن العام,

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى ببيروت بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 ، أشارت فيه الملحق العمالى شرين سيد محمود رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ، إلى أنه عن تسوية 14 شكوى وديا وإحالة 9 شكاوى للقضاء، ومازال 17 شكوى تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالى 40 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما قام المكتب بـ 11 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و7 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال ، و 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية.