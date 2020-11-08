شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناشد طلاب الثانوى العام الاستفادة من المحتوى الرقمى ببنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوى العام بالاستفادة من المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى والمنصات الإلكترونية وترك الدروس الخصوصية لخطورتها على استيعاب الطالب لنظام التقييم الجديد، والذى يعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة وليس اعتبار الطالب شخص متلقى للمعرفة فقط.

وقالت مصادر مسئولة، إن اعتماد الطالب على المحتوى الرقمى سيعجله يغير طريقة مذاكرته للمواد والمناهج، وبالتالى يستطيع التعامل مع أسئلة الامتحانات التى تأتى نهاية الفصل الدراسى، لافتة إلى أن هناك ضرر على الطالب نتيجة اعتماده على سنتر الدروس الخصوصية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" والتى تبث من خلال :

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.