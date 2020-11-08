طبيب يطلب فسخ عقد زواجه: "بتغير من السكرتيرة وعايز تيجي معايا الشغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "علاء. س" طبيب أطفال، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته؛ لتضرره من تصرفاتها، "عايزة تيجي معايا الشغل عشان بتغير من السكرتيرة.. وبتشم هدومي كل يوم لما ارجع من الشغل عشان تعمل مشاكل".

يقول "علاء" 33 سنة " تزوجت من "مريم. م"، 30 سنة، منذ 3 أشهر فقط، بعدما تعرفت عليها عقب حضوري مناسبة خاصة بصديقتي المقربة، وتحدثنا سويًا، وتظاهرت أمامي بكل صفاتها المثالية، ما جعلني أتمسك بالزواج منها رغم رفض شقيقي الأكبر، ولم يمر سوى أشهر قليلة وتم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا إلى عش الزوجية معًا.

يضيف الزوج: بعد الزواج مباشرة بدأت في ملاحظة العديد من الصفات غير المقبولة في زوجتي، فهي تقوم بمتابعتي بطريقة غريبة عبر الهاتف والفيس بوك، والأكثر غرابة أنها تقوم بشم ملابسي يوميًا عقب عودتي من عيادتي، فهي تريد أن تحصل على خيط يجعلها تشعر بخيانتي".

يواصل "علاء": طريقة زوجتي في التعامل معي جعلتني لا أحب الجلوس بالمنزل، والكذب عليها بطريقة مستمرة، وزيارة منزل أهلي يومياً كي أشعر بالراحة، وبعد فترة بسيطة من الزواج شعُرت بخيانتي لها مع السكرتيرة الأكبر مني بالسن -40 سنة-، وعندما تحدثت معها عن عدم صحة ذلك طالبتني بزيارة عملي يوميًا بالعيادة أو العمل معه كسكرتيرة.

يؤكد الزوج: عندما رفضت طلبها دخلنا في مشادة كلامية سويًا، انتهت بذهابها إلى منزل والدها، وحينها لم أشعر برغبة في إعادتها للمنزل ومصالحتها، لكن والدها عرض الصلح أكثر من مرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

يختتم: تحدثنا سويًا عن الطلاق لكنها رفضت، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منها، وقمت برفع دعوى فسخ عقد زواجنا، حملت رقم 196 لسنة 2019، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.